Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall beim Abbiegen

Schleusingen (ots)

Eine 71-jährige Autofahrerin wollte Mittwochnachmittag von der Fischbacher Straße in Schleusingen auf die Straße "An der Insel" abbiegen. Dabei kam sie zu weit nach links und prallte frontal in einen entgegenkommenden Pkw, der aus der Straße "An der Insel" auf die Fischbacher Straße auffahren wollte. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell