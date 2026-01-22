LPI-SHL: 0,5-Promille-Grenze überschritten

Schmalkalden (ots) - Am frühen Dienstagnachmittag fuhr eine 57-jährige Autofahrerin auf der Kasseler Straße in Richtung Mittelschmalkalden. Nach derzeitigen Erkenntnissen blinkte sie vor der Einfahrt zum Parkplatz eines Einkaufscenters bog jedoch nicht ab, sondern fuhr geradeaus weiter. Eine 39-jährige Autofahrerin, die vom Parkplatz auf die Kasseler Straße auffahren wollte, bemerkte das zu spät und es kam zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Beide Autos waren ...

