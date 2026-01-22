LPI-SHL: 0,5-Promille-Grenze überschritten
Suhl (ots)
Beamte des Inspektionsdienstes Suhl kontrollierten Mittwochnachmittag einen Autofahrer in Suhl. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille. Der gerichtsverwertbare Test auf der Dienststelle bestätigte den Vorwert, sodass sich der Autofahrer jetzt wegen der begangenen Ordnungswidrigkeit gegen das Straßenverkehrsgesetz verantworten muss.
