LPI-SHL: Diesel aus Radlader entwendet
Oberhof (ots)
Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Freitagnachmittag bis Mittwochmorgen ca. 30 Liter Diesel aus einem Radlader, der in der Crawinkler Straße in Oberhof auf dem Gelände der Rodelbahn abgestellt war. Zeugen, die Hinweise zu dem Dieseldiebstahl geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0017531/2026 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.
