LPI-SHL: 17.000 Euro Sachschaden
Schmalkalden (ots)
Am frühen Dienstagnachmittag fuhr eine 57-jährige Autofahrerin auf der Kasseler Straße in Richtung Mittelschmalkalden. Nach derzeitigen Erkenntnissen blinkte sie vor der Einfahrt zum Parkplatz eines Einkaufscenters bog jedoch nicht ab, sondern fuhr geradeaus weiter. Eine 39-jährige Autofahrerin, die vom Parkplatz auf die Kasseler Straße auffahren wollte, bemerkte das zu spät und es kam zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf etwa 17.000 Euro geschätzt. Die 57-Jährige wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell