LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht
Zella-Mehlis (ots)
Dienstagmorgen gegen 07:45 Uhr fuhr der Fahrer eines Ford Transits auf der Straße zwischen Benshausen und Zella-Mehlis. Auf Höhe des Benshäuser Grundes kam es zum Zusammenstoß zwischen seinem Außenspiegel und dem eines entgegenkommenden Autos. Der Autofahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten pflichtwidrig in Richtung Benshausen fort. Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0016109/2026 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.
