LPI-SHL: Postkasten ausgebrannt
Schmalkalden (ots)
Unbekannte Täter setzten in der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen einen Postkasten am Altmarkt in Schmalkalden in Brand. Das Innere wurde zerstört und die Verschlusssicherheit ist aktuell nicht mehr gegeben. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung durch Brandlegung nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0016540/2026 entgegen.
