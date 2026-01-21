LPI-SHL: Postkasten ausgebrannt

Barchfeld-Immelborn (ots) - Ein 25-jähriger Autofahrer befuhr in der Nacht zu Dienstag (20.01.2026) die Nürnberger Straße in Barchfeld-Immelborn, als plötzlich mehrere Kühe die Fahrbahn kreuzten. Der Mann konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte mit einer Kuh zusammen. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Der 25-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Auch die Kuh wurde verletzt. Ein Tierarzt ...

