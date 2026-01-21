PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wohn- und Geschäftshaus durchwühlt

Schmalkalden (ots)

Dienstag zwischen 18:00 Uhr und 21:00 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Wohn- und Geschäftshaus in der Bahnhofstraße in Schmalkalden ein. Sie öffneten gewaltsam mehrere Innentüren und durchwühlten die Räumlichkeiten. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Höhe des verursachten Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei sicherte Spuren und bittet Zeugen, die verdächtige Personen wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0017152/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 14:12

    LPI-SHL: Unfall mit einer Kuh

    Barchfeld-Immelborn (ots) - Ein 25-jähriger Autofahrer befuhr in der Nacht zu Dienstag (20.01.2026) die Nürnberger Straße in Barchfeld-Immelborn, als plötzlich mehrere Kühe die Fahrbahn kreuzten. Der Mann konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte mit einer Kuh zusammen. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Der 25-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Auch die Kuh wurde verletzt. Ein Tierarzt ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 13:59

    LPI-SHL: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

    Kloster Veßra (ots) - Montag gegen 11:00 Uhr fuhr der 39-jährige Fahrer eines beladenen Holz-Lkw auf der Straße zwischen Zollbrück und Kloster Veßra, als ihm ein bislang unbekannter Autofahrer teilweise auf seiner Fahrspur fahrend entgegenkam. Er bremste und versuchte mit seinem Gespann auszuweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei geriet er mit seinem Anhänger in den Straßengraben, wodurch er seine ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 13:48

    LPI-SHL: Hund erfasst

    Bedheim (ots) - Montagmorgen gegen 09:30 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer die Hauptstraße in Bedheim in Richtung Leimrieth, als plötzlich ein Hund auf die Straße rannte und von dem Lkw im hinteren Fahrzeugbereich erfasst wurde. Das Tier verendete an der Unfallstelle. Der Fahrer des Lkw setzte seine Fahrt fort. Ob er den Zusammenstoß mit dem Hund bemerkte, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei bittet den Lkw-Fahrer oder Zeugen des Unfalls sich unter der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren