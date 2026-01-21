LPI-SHL: Wohn- und Geschäftshaus durchwühlt
Schmalkalden (ots)
Dienstag zwischen 18:00 Uhr und 21:00 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Wohn- und Geschäftshaus in der Bahnhofstraße in Schmalkalden ein. Sie öffneten gewaltsam mehrere Innentüren und durchwühlten die Räumlichkeiten. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Höhe des verursachten Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei sicherte Spuren und bittet Zeugen, die verdächtige Personen wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0017152/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.
