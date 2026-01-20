Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Kloster Veßra (ots)

Montag gegen 11:00 Uhr fuhr der 39-jährige Fahrer eines beladenen Holz-Lkw auf der Straße zwischen Zollbrück und Kloster Veßra, als ihm ein bislang unbekannter Autofahrer teilweise auf seiner Fahrspur fahrend entgegenkam. Er bremste und versuchte mit seinem Gespann auszuweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei geriet er mit seinem Anhänger in den Straßengraben, wodurch er seine Ladung verlor und ein Sachschaden von geschätzt 7.000 Euro entstand. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt ohne anzuhalten mit einem schwarzen Pkw fort. Die Polizei sucht Zeugen, die die Verkehrsunfallflucht beobachtet haben und Hinweise zu dem schwarzen Auto oder dem Fahrzeugführer geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0015283/2026 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell