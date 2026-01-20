PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Kloster Veßra (ots)

Montag gegen 11:00 Uhr fuhr der 39-jährige Fahrer eines beladenen Holz-Lkw auf der Straße zwischen Zollbrück und Kloster Veßra, als ihm ein bislang unbekannter Autofahrer teilweise auf seiner Fahrspur fahrend entgegenkam. Er bremste und versuchte mit seinem Gespann auszuweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei geriet er mit seinem Anhänger in den Straßengraben, wodurch er seine Ladung verlor und ein Sachschaden von geschätzt 7.000 Euro entstand. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt ohne anzuhalten mit einem schwarzen Pkw fort. Die Polizei sucht Zeugen, die die Verkehrsunfallflucht beobachtet haben und Hinweise zu dem schwarzen Auto oder dem Fahrzeugführer geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0015283/2026 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 13:48

    LPI-SHL: Hund erfasst

    Bedheim (ots) - Montagmorgen gegen 09:30 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer die Hauptstraße in Bedheim in Richtung Leimrieth, als plötzlich ein Hund auf die Straße rannte und von dem Lkw im hinteren Fahrzeugbereich erfasst wurde. Das Tier verendete an der Unfallstelle. Der Fahrer des Lkw setzte seine Fahrt fort. Ob er den Zusammenstoß mit dem Hund bemerkte, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei bittet den Lkw-Fahrer oder Zeugen des Unfalls sich unter der ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 13:42

    LPI-SHL: In Getränkemarkt eingebrochen

    Eisfeld (ots) - In der Zeit von Sonntagnachmittag bis Montagmorgen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Getränkemarkt in der Coburger Straße in Eisfeld. Aus dem Inneren entwendeten sie Zigaretten, Tabak und alkoholische Getränke im Gesamtwert von etwa 5.000 Euro. Des Weiteren entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Polizei sicherte Spuren und bittet Zeugen, die verdächtige ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 13:37

    LPI-SHL: Alkoholisiert über die rote Ampel

    Suhl (ots) - Beamte des Inspektionsdienstes Suhl sahen Montagnachmittag wie ein 50-jähriger Autofahrer bei grüner Ampel auf die Dr.-Theodor-Neubauer-Straße auffahren wollte. Zeitgleich fuhr ein 74-jähriger Autofahrer der Vorfahrtsstraße folgend bei rot. Der 50-Jährige konnte zum Glück rechtzeitig bremsen und einen Zusammenstoß verhindern. Die Polizisten kontrollierten den 74-Jährigen und stellten beim ihm einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren