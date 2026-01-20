LPI-SHL: Alkoholisiert über die rote Ampel
Suhl (ots)
Beamte des Inspektionsdienstes Suhl sahen Montagnachmittag wie ein 50-jähriger Autofahrer bei grüner Ampel auf die Dr.-Theodor-Neubauer-Straße auffahren wollte. Zeitgleich fuhr ein 74-jähriger Autofahrer der Vorfahrtsstraße folgend bei rot. Der 50-Jährige konnte zum Glück rechtzeitig bremsen und einen Zusammenstoß verhindern. Die Polizisten kontrollierten den 74-Jährigen und stellten beim ihm einen Atemalkoholwert von 1,12 Promille fest. Es folgten eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins. Den Mann erwartet eine Anzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs.
