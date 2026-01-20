LPI-SHL: Zwei Spendenboxen entwendet
Suhl (ots)
Bislang unbekannte Täter entwendeten am Samstag zwischen 20:00 Uhr und 22:00 Uhr zwei Spendenboxen von der Verkaufstheke einer Bäckerei, welche sich in einem Einkaufsmarkt in der Ilmenauer Straße in Suhl befindet. In den Boxen befand sich jeweils etwa 40 Euro Bargeld. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 014937/2026 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell