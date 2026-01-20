LPI-SHL: Einbruch misslungen

Meiningen (ots) - Ein Radfahrer fuhr in den frühen Morgenstunden des Montags auf der Leipziger Straße in Meiningen. Er prallte gegen ein Verkehrsschild, stürzte und begab sich daraufhin in die Polizeiinspektion Meiningen, um Hilfe zu erhalten. Die Polizisten forderten einen Rettungswagen an, stellten bei dem Fahrer jedoch auch Alkoholgeruch fest. Ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,53 Promille. Deshalb folgte neben der Behandlung auch eine ...

