LPI-SHL: Einbruch misslungen
Benshausen (ots)
Bislang unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Freitagmorgen bis Montagmorgen gewaltsam in ein Toilettenhäuschen in der Benshäuser Straße in Benshausen (hinter dem Dorfgemeinschaftshaus) einzudringen. Der Versuch scheiterte. Die Unbekannten verursachten jedoch einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruchsversuch geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 015069/2026 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.
