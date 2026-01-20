PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch misslungen

Benshausen (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Freitagmorgen bis Montagmorgen gewaltsam in ein Toilettenhäuschen in der Benshäuser Straße in Benshausen (hinter dem Dorfgemeinschaftshaus) einzudringen. Der Versuch scheiterte. Die Unbekannten verursachten jedoch einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruchsversuch geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 015069/2026 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

  • 20.01.2026 – 13:20

    LPI-SHL: Zwei Spendenboxen entwendet

    Suhl (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten am Samstag zwischen 20:00 Uhr und 22:00 Uhr zwei Spendenboxen von der Verkaufstheke einer Bäckerei, welche sich in einem Einkaufsmarkt in der Ilmenauer Straße in Suhl befindet. In den Boxen befand sich jeweils etwa 40 Euro Bargeld. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 13:11

    LPI-SHL: Mit dem Fahrrad gestürzt

    Meiningen (ots) - Ein Radfahrer fuhr in den frühen Morgenstunden des Montags auf der Leipziger Straße in Meiningen. Er prallte gegen ein Verkehrsschild, stürzte und begab sich daraufhin in die Polizeiinspektion Meiningen, um Hilfe zu erhalten. Die Polizisten forderten einen Rettungswagen an, stellten bei dem Fahrer jedoch auch Alkoholgeruch fest. Ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,53 Promille. Deshalb folgte neben der Behandlung auch eine ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 13:05

    LPI-SHL: Briefkasten zerstört

    Breitungen (ots) - Samstagabend gegen 20:30 Uhr warfen bislang unbekannte Täter Böller in den Briefkasten eines Wohnhauses in der Schillerstraße in Breitungen. Der Briefkasten wurde zerstört, weshalb ein Sachschaden von etwa 300 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0015016/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden. ...

    mehr
