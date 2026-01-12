Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Fußgänger nach Zusammenstoß mit Pkw verletzt

Krefeld (ots)

Am Montag (12. Januar 2026) kam es gegen 6:30 Uhr im Kreuzungsbereich der Marktstraße und des Nauenwegs zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Der 39-jährige Autofahrer aus Willich bog von der Marktstraße auf den Nauenweg ab, als der 52-jährige Fußgänger aus Krefeld die Fußgängerfurt des Nauenwegs überquerte. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Krefelder nach derzeitigem Erkenntnisstand schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat der Polizei Krefeld hat die Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell