Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Nach mutmaßlicher Trunkenheitsfahrt: Auto landet nach Kollision mit geparktem Pkw auf dem Dach

Krefeld (ots)

Am Freitagnachtmittag (9. Januar 2026) gegen 16:30 Uhr fuhr ein 33-jähriger Krefelder mit seinem Pkw auf dem Nordwall in Richtung Friedrichsplatz, als er ins Schleudern geriet und mit einem geparkten Pkw am Fahrbahnrand kollidierte. Das geparkte Auto wurde durch die Kollision auf ein weiteres geparktes Fahrzeug aufgeschoben. Der Pkw des 33-Jährigen überschlug sich und landete auf dem Dach. Der Mann konnte sich danach selbstständig aus dem Auto befreien und wartete beim Eintreffen der Beamten auf dem Gehweg. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,1 Promille.

Der 33-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt. (14)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
