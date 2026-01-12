Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Drei Autos durch Wurfeisen beschädigt: Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Krefeld (ots)

Unbekannte haben sogenannte Krähenfüße an zwei Stellen auf der Vom-Bruck-Straße ausgestreut. Diese Wurfeisen bestehen aus vier angespitzten Metallstiften, die so angeordnet sind, dass immer eine Spitze nach oben zeigt, wenn sie auf den Boden geworfen werden. Am Freitagmittag (9. Januar 2026) hatten die Krähenfüße an der Zufahrt einer Gaststätte die Reifen von drei Pkw zerstochen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und bittet Zeugen, sich zu melden: über hinweise.krefeld@polizei.nrw.de oder unter der 02151 6340.

(16)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell