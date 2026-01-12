POL-KR: E-Scooter-Fahrer bei Unfall leicht verletzt
Krefeld (ots)
Am Sonntag (11. Januar 2026) kam es gegen 14:30 Uhr in der Einmündung von Ringstraße und Krefelder Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem E-Scooter-Fahrer. Der 64-jährige Autofahrer aus Grefrath übersah den querenden 17-jährigen Fahrer des E-Scooters, sodass dieser stürzte und sich leicht verletzte. Eine ärztliche Versorgung am Unfallort benötige der Krefelder nicht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat das Verkehrskommissariat der Polizei Krefeld aufgenommen.
