POL-KR: E-Scooter-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Krefeld (ots) - Am Donnerstag (8. Januar 2026) wurde eine 76-jährige Krefelderin auf der Dieselstraße um 11:15 Uhr vor ihrer Haustür von zwei Männern angesprochen. Diese zeigten ihr einen Brief und behaupteten, den Zählerstand ihrer Heizung ablesen zu müssen. Die Seniorin betrat daraufhin mit einem der Männer ihre Wohnung. Der zweite Mann gab an, ins Obergeschoss des Mehrfamilienhauses zu gehen, um dort die ...

mehr