Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In Getränkemarkt eingebrochen

Eisfeld (ots)

In der Zeit von Sonntagnachmittag bis Montagmorgen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Getränkemarkt in der Coburger Straße in Eisfeld. Aus dem Inneren entwendeten sie Zigaretten, Tabak und alkoholische Getränke im Gesamtwert von etwa 5.000 Euro. Des Weiteren entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Polizei sicherte Spuren und bittet Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben oder Hinweise zum Verbleib des Diebesgutes geben können, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0015037/2026 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

