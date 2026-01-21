Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zehn Kabeltrommeln entwendet

Walldorf (ots)

In der Zeit vom 18.12.2025 bis Freitag entwendeten unbekannte Täter zehn Kabeltrommeln auf welchen sich jeweils etwa 1.000 Meter Kupferkabel befanden vom Außenlager einer Firma in der Industriestraße in Walldorf. Die Kabeltrommeln wurden aufgrund des Gewichts vermutlich von einem Lkw mit Kran verladen und haben einen Gesamtwert von ca. 85.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Tatzeitraum geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0016672/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

