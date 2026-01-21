PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Öl bezahlt, aber nicht bekommen

Landkreis Schmalkalden-Meiningen (ots)

Ein Geschädigter bestellte Anfang Januar über eine Seite im Internet Heizöl und überwies den fälligen Betrag über etwa 1.000 Euro. Laut der Internetseite sollte das Öl innerhalb von zehn Tagen geliefert werden, was jedoch nicht geschah. Telefonisch konnte er die Firma nicht erreichen und wendete sich direkt an das Unternehmen. Dadurch stellte der Mann fest, dass er nicht bei dem Unternehmen, sondern über eine Betrugsseite im Internet bestellt hatte.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 21.01.2026 – 09:23

    LPI-SHL: Postkasten ausgebrannt

    Schmalkalden (ots) - Unbekannte Täter setzten in der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen einen Postkasten am Altmarkt in Schmalkalden in Brand. Das Innere wurde zerstört und die Verschlusssicherheit ist aktuell nicht mehr gegeben. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung durch Brandlegung nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 09:10

    LPI-SHL: Zehn Kabeltrommeln entwendet

    Walldorf (ots) - In der Zeit vom 18.12.2025 bis Freitag entwendeten unbekannte Täter zehn Kabeltrommeln auf welchen sich jeweils etwa 1.000 Meter Kupferkabel befanden vom Außenlager einer Firma in der Industriestraße in Walldorf. Die Kabeltrommeln wurden aufgrund des Gewichts vermutlich von einem Lkw mit Kran verladen und haben einen Gesamtwert von ca. 85.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 09:10

    LPI-SHL: Wohn- und Geschäftshaus durchwühlt

    Schmalkalden (ots) - Dienstag zwischen 18:00 Uhr und 21:00 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Wohn- und Geschäftshaus in der Bahnhofstraße in Schmalkalden ein. Sie öffneten gewaltsam mehrere Innentüren und durchwühlten die Räumlichkeiten. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Höhe des verursachten Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei sicherte Spuren und bittet Zeugen, die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren