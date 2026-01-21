LPI-SHL: Haftbefehl erlassen
Suhl (ots)
Der am Dienstag vorläufig festgenommene 23-jährige Mann, der dringend tatverdächtig ist, für die seit Februar 2025 andauernde Brandserie in Suhl verantwortlich zu sein, wurde am heutigen Mittwoch (21.01.2026) dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Der Mann kam in eine Thüringer Justizvollzugsanstalt.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell