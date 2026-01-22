LPI-SHL: Gegen Hauswand gefahren
Schmiedefeld (ots)
Dienstag zwischen 07:00 Uhr und 16:00 Uhr stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Rangieren gegen die Fassade eines Wohnhauses im Mühlbergweg in Schmiedefeld am Rennsteig. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Sachdienliche Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0017009/2026 entgegen.
