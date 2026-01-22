PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Teures Parfüm eingesteckt

Suhl (ots)

Ein 27-jähriger steckte Mittwochnachmittag in einem Drogeriemarkt im Steinweg in Suhl sechs Parfüme im Gesamtwert von fast 700 Euro ein und verließ anschließend den Markt ohne zu bezahlen. Zwei Zeugen beobachteten den Ladendieb und informierten eine Mitarbeiterin, welche die Polizei rief. Die Polizisten konnten den Täter am Mühlplatz fest- und das Diebesgut sicherstellen. Den 27-Jährigen erwartet eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

