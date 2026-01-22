LPI-SHL: Teures Parfüm eingesteckt
Suhl (ots)
Ein 27-jähriger steckte Mittwochnachmittag in einem Drogeriemarkt im Steinweg in Suhl sechs Parfüme im Gesamtwert von fast 700 Euro ein und verließ anschließend den Markt ohne zu bezahlen. Zwei Zeugen beobachteten den Ladendieb und informierten eine Mitarbeiterin, welche die Polizei rief. Die Polizisten konnten den Täter am Mühlplatz fest- und das Diebesgut sicherstellen. Den 27-Jährigen erwartet eine Anzeige.
