PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ohne Fahrerlaubnis

Dermbach (ots)

Ein Polizeibeamter der Polizeiinspektion Bad Salzungen kontrollierte Mittwochvormittag einen Autofahrer in Dermbach. Eine Überprüfung ergab, dass dem Mann die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Der Polizist stellte deshalb den vorgezeigten Führerschein sicher und untersagte die Weiterfahrt. Den Fahrer erwartet eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 13:17

    LPI-SHL: Unfall beim Abbiegen

    Schleusingen (ots) - Eine 71-jährige Autofahrerin wollte Mittwochnachmittag von der Fischbacher Straße in Schleusingen auf die Straße "An der Insel" abbiegen. Dabei kam sie zu weit nach links und prallte frontal in einen entgegenkommenden Pkw, der aus der Straße "An der Insel" auf die Fischbacher Straße auffahren wollte. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde zum ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 13:09

    LPI-SHL: 0,5-Promille-Grenze überschritten

    Suhl (ots) - Beamte des Inspektionsdienstes Suhl kontrollierten Mittwochnachmittag einen Autofahrer in Suhl. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille. Der gerichtsverwertbare Test auf der Dienststelle bestätigte den Vorwert, sodass sich der Autofahrer jetzt wegen der begangenen Ordnungswidrigkeit gegen das Straßenverkehrsgesetz verantworten muss. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 13:03

    LPI-SHL: Teures Parfüm eingesteckt

    Suhl (ots) - Ein 27-jähriger steckte Mittwochnachmittag in einem Drogeriemarkt im Steinweg in Suhl sechs Parfüme im Gesamtwert von fast 700 Euro ein und verließ anschließend den Markt ohne zu bezahlen. Zwei Zeugen beobachteten den Ladendieb und informierten eine Mitarbeiterin, welche die Polizei rief. Die Polizisten konnten den Täter am Mühlplatz fest- und das Diebesgut sicherstellen. Den 27-Jährigen erwartet eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren