LPI-SHL: Ohne Fahrerlaubnis
Dermbach (ots)
Ein Polizeibeamter der Polizeiinspektion Bad Salzungen kontrollierte Mittwochvormittag einen Autofahrer in Dermbach. Eine Überprüfung ergab, dass dem Mann die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Der Polizist stellte deshalb den vorgezeigten Führerschein sicher und untersagte die Weiterfahrt. Den Fahrer erwartet eine Anzeige.
