LPI-SHL: Feuerwerkskörper aus dem Fenster geworfen
Meiningen (ots)
Donnerstagmorgen meldeten mehrere Zeugen einen Mann, der mehrere pyrotechnische Erzeugnisse (u.a. Böller) aus dem Fenster seiner Wohnung in der Kreuzstraße in Meiningen werfen würde. Die Polizisten stellten sowohl den stark alkoholisierten Bewohner, als auch einen durch seine Pyrotechnik beschädigten Pkw fest. Die Feuerwerkskörper wurden sichergestellt. Verletzt wurde zum Glück niemand.
