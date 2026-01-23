LPI-SHL: Feuerwerkskörper aus dem Fenster geworfen

Meiningen (ots) - Am späten Donnerstagnachmittag fuhr ein 85-jähriger Autofahrer auf der Leipziger Straße in Meiningen. Zu dieser Zeit wollte eine 76-jährige Fußgängerin die Straße queren und aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu einem leichten Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Rollator der Frau. Die Seniorin stürzte und musste leicht verletzt zur Behandlung in Krankenhaus gebracht werden. Es entstand geringer Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

