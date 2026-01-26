Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 17. Januar 2026, gegen 19:00 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Braker die Schmalenflether Straße in Fahrtrichtung Golzwarden in seinem Pkw Renault und kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, rutschte in einen Straßengraben und kollidierte mit einem Baum.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine Alkoholisierung bei dem Pkw-Fahrer fest. In der Folge entnahm ein Arzt eine Blutprobe bei dem 21-Jährigen.

Der Mann zeigte sich nicht einverstanden mit der Maßnahme und griff die Beamten körperlich an. Hierbei warf er mit Steinen nach den Beamten und traf diese.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde der Führerschein des Mannes beschlagnahmt.

Der, durch den Verkehrsunfall, entstandene Schaden wird auf circa 1.500 Euro geschätzt.

Neben den verkehrsrechtlichen Straftaten wird gegen den 21-Jährigen zudem wegen des tätlichen Angriffs ermittelt.

