Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in Einfamilienhaus

Delmenhorst (ots)

Am 24.01.2026, in der Zeit von 16:30 Uhr bis 23:18 Uhr, ist es in der Straße "Zwischen den Weiden" zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Die bislang unbekannte Täterschaft öffnete gewaltsam ein Fenster des Wohnhauses und gelangte so in das Gebäudeinnere. Sämtliche Räumlichkeiten wurden durchsucht. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde u.a. hochwertiger Schmuck entwendet. Der genaue Schadenswert ist noch nicht bekannt. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter Tel.: 04221-1559-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
i.A. Stoltz, PHK, DSL PI DEL
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
leitung-dsl@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

