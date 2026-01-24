Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Mehrere Verkehrsstraftaten in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Am 23.01.2026, gegen 19:00 Uhr, befuhr ein 43-jähriger Delmenhorster mit seinem Pkw die Oldenburger Straße in Delmenhorst. Der VW-Golf wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dieser stellten die Polizeibeamten eine alkoholbedingte Beeinflussung fest. Zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Den Fahrzeugführer erwarten nun mehrere Strafverfahren. Um 19:20 Uhr des 23.01.2026 wurde in der Adelheider Straße ein weitere VW-Golf einer Polizeikontrolle unterzogen. Der 27-jährige Fahrer des VW stand unter dem Einfluss berauschender Mittel. Weiter wurde am 23.012026, gegen 22:35 Uhr, ein Smart im Sommerweg in Delmenhorst einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die 26-jährige Fahrerin des Smart war ebenfalls nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

