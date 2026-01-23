Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand eines Einfamilienhauses in Berne

Delmenhorst (ots)

In der Motzener Dorfstraße in Berne kam es am Donnerstag, 22. Januar 2026, gegen 12:50 Uhr, zum Brand eines Einfamilienhauses.

Die im Haus lebende Familie konnte sich eigenständig evakuieren, sodass glücklicherweise niemand verletzt wurde.

Die 40 eintreffenden Kräfte der Feuerwehren Berne, Warfleth, Badewisch, Hekeln und Weserdeich bekamen den Brand des Dachstuhles schnell unter Kontrolle und verhinderten ein Ausbreiten des Brandes.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte der Brand im Bereich des Schornsteines ausgebrochen sein. Die genaue Brandursache ist derzeit noch ungeklärt und Gegenstand der eingeleiteten Brandermittlung.

Der entstandene Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt.

