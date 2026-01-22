Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Holdorf

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 21. Januar 2026, gegen 04:40 Uhr, kam es auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück im Bereich der Gemeinde Holdorf zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, in welcher Folge beide nicht mehr fahrbereit waren.

Ein 53-Jähriger aus Racari streifte beim Fahrstreifenwechsel den Pkw VW eines 56-Jährigen aus Vechta. In Folge des Touchierens gerieten beide Fahrzeuge außer Kontrolle und kollidierten mit der Außenschutzplanke. In der Folge trugen beide Pkw Beschädigungen davon, welche ein Weiterfahren nicht mehr möglich machten.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Der entstandene Sachschaden wird auf circa 7.000 Euro geschätzt.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

