Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand eines Carport in Stadland
Delmenhorst (ots)
Am Mittwoch, 21. Januar 2026, gegen 15:30 Uhr, wurde ein Carportbrand in der Ulbersstraße in Stadland gemeldet.
Die erst eintreffenden Beamten fanden das Carport vor, wie es bereits im Vollbrand stand.
Die Freiwilligen Feuerwehren Rodenkirchen, Schwei und Esenshamm rückten mit 54 Kräften an und bekamen das Feuer schnell unter Kontrolle.
Verletzt wurde niemand.
Neben dem brennenden Carport wurden durch die enorme Wärmeentwicklung zwei geparkte Pkw beschädigt.
Der entstandene Sachschaden wird auf circa 70.000 Euro geschätzt.
Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und leitete Ermittlungen zur Brandursachenklärung ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte das Zündeln mit Wunderkerzen im Bereich gelagerter Pappe brandursächlich gewesen sein.
Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell