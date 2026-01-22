PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand eines Carport in Stadland

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 21. Januar 2026, gegen 15:30 Uhr, wurde ein Carportbrand in der Ulbersstraße in Stadland gemeldet.

Die erst eintreffenden Beamten fanden das Carport vor, wie es bereits im Vollbrand stand.

Die Freiwilligen Feuerwehren Rodenkirchen, Schwei und Esenshamm rückten mit 54 Kräften an und bekamen das Feuer schnell unter Kontrolle.

Verletzt wurde niemand.

Neben dem brennenden Carport wurden durch die enorme Wärmeentwicklung zwei geparkte Pkw beschädigt.

Der entstandene Sachschaden wird auf circa 70.000 Euro geschätzt.

Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und leitete Ermittlungen zur Brandursachenklärung ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte das Zündeln mit Wunderkerzen im Bereich gelagerter Pappe brandursächlich gewesen sein.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

