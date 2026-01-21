PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall in Berne mit hohem Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 20. Januar 2026, gegen 12:30 Uhr, kam es in Berne auf der Camper Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.

Ein 59-Jähriger aus Berne befuhr den Camper Brückenweg und bog in die Camper Straße. Hierbei übersah er den bevorrechtigten Pkw einer 25-Jährigen, welche in Richtung Ollen unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Der Audi des Unfallverursachers, sowie der Kia der jungen Frau wurden beide so beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Der entstandene Sachschaden wurde auf circa 18.000 Euro geschätzt.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

