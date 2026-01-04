Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann betritt Gleisbereich: Bundespolizei schreitet im Dortmunder Hauptbahnhof ein

Dortmund (ots)

Ein wohnungsloser Mann sorgte am späten Abend im Dortmunder Hauptbahnhof für einen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr. Ein einfahrender Zug musste eine Notbremsung einleiten. Am 3. Januar gegen 23:10 Uhr kam es am Bahnsteig zu Gleis 8 im Dortmunder Hauptbahnhof zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 34-jährigen Mann und einem Mitarbeiter der Deutschen Bahn. Im weiteren Verlauf sprach der deutsche Staatsangehörige Reisende an und fragte nach einer Flasche, um diese auf den Bahnmitarbeiter zu werfen. Als er keine Flasche erhielt, begab sich der Mann in den Gleisbereich und hob dort Steine auf. Ein einfahrender Regionalexpress (RE 1) leitete aufgrund der Person im Gleis eine Notbremsung ein und kam kurz vor dem Mann zum Stehen. Verletzt wurde dabei niemand. Kurz darauf stellten Einsatzkräfte der Bundespolizei den Mann und brachten ihn zur Dienststelle. Ein Atemalkoholtest ergab dort einen Wert von etwa 2,4 Promille. Zudem ließ das Landgericht Dortmund nach dem Aufenthaltsort des bereits polizeibekannten Mannes suchen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte entlassen. Die Einsatzkräfte leiteten gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein und fertigten einen Bericht für das Gericht an.

