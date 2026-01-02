PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Festnahme nach Ladendiebstahl - Bundespolizei ermittelt

Essen (ots)

Am 1. Januar nahmen Bundespolizisten eine rumänische Staatsangehörige nach mehrfachem Diebstahl im Essener Hauptbahnhof fest. Nach einer ersten Befragung und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft erfolgte die vorläufige Festnahme.

Gegen 15:30 Uhr trafen die Beamten im Essener Hauptbahnhof auf die 25-Jährige, die zuvor von einem Sicherheitsmitarbeiter eines Supermarktes beim Diebstahl ertappt worden war.

Der Schaden belief sich auf über 150 Euro.

Die Beamten belehrten die Frau, die sich zunächst nicht äußerte. Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten originalverpackte Ware eines Drogeriemarktes im Essener Hauptbahnhof. Erste Ermittlungen ergaben, dass sie diese ebenfalls kurz zuvor entwendet hatte. Nach einer erneuten Belehrung gab die Frau schließlich an, dass sie vorgehabt habe, die Ware weiterzuverkaufen.

Aufgrund dessen nahmen die Einsatzkräfte die wohnungslose Frau vorläufig fest und informierten die zuständige Staatsanwaltschaft.

Nach Rücksprache mit dieser, überstellten die Beamten die Rumänin an das zentrale Polizeigewahrsam in Essen, von wo aus sie am folgenden Tag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt werden sollte.

Sie muss sich wegen Diebstahls im besonders schweren Fall verantworten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

