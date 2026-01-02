Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 60-Jährigen im Rahmen der Grenzkontrollen auf der Autobahn 57

Kleve - Weeze (ots)

Am späten Dienstagabend, 30. Dezember 2025, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen auf der Autobahn 57 am Rastplatz Kalbecker Forst Reisende in einem grenzüberschreitend verkehrenden Reisebus auf der Fahrt von Amsterdam nach Venedig. Hierbei wurden auch die Personalien eines 60-jährigen Polen in den polizeilichen Datenbeständen überprüft. Es stellte sich heraus, dass der Mann mit einem Haftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Karlsruhe wegen Körperverletzung gesucht wird. Hiernach muss der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 1800 Euro bezahlen oder eine 20-tägige Haftstrafe verbüßen. Weiterhin lag eine Aufenthaltsermittlung der österreichischen Behörden vor. Der Pole wurde vor Ort verhaftet und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle zu Haftantritt in das Gefängnis in Kleve gebracht, da er die Geldstrafe nicht bezahlen konnte.

