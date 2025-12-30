Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt über die Feiertage 4 Personen fest, darunter auch ein Verdächtiger einer Sexualstraftat

Aachen - Schweinfurt - Frankfurt/Main- Offenburg -Regensburg

Die Bundespolizei hat über die Feiertage 4 Männer festgenommen.

Ein 43-jähriger Deutscher wurde Heiligabend in einem Regionalzug aus Belgien angetroffen und festgenommen. Er wurde von der Staatsanwaltschaft Schweinfurt mit Untersuchungshaftbefehl wegen sexueller Belästigung gesucht. Er wurde nach seiner Festnahme in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen verbracht. Zwecks Haftprüfung wurde der Betreffende einen Tag später dem Haftrichter vorgeführt. Dieser bestätigte den Haftbefehl und der Betreffende wurde in die Justizvollzugsanstalt Aachen eingeliefert.

Ein 51-jähriger Ungare wurde am Hauptbahnhof Aachen am 28.12.25 festgenommen.

Er wurde von der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main wegen Erschleichens von Leistungen mit Strafvollstreckungshaftbefehl gesucht. Da er die verhängte Geldstrafe in Höhe von fast 600,- Euro nicht zahlen konnte, muss er jetzt eine 15-tägige Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Er wurde in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen verbracht. Gegen ihn bestanden noch 2 weitere Ausschreibungen zur Aufenthaltsermittlung von den Staatsanwaltschaften in Offenburg und Nürnberg-Fürth wegen mehrerer Diebstahlsdelikte.

Gegen einen Kroaten und einen Iraker bestanden Strafvollstreckungshaftbefehle der Staatsanwaltschaft in Aachen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Staatsanwaltschaft Regensburg wegen Urkundenfälschung. Sie konnten eine Freiheitsstrafe durch Zahlung von Geldstrafen in einer Gesamthöhe von über 500,- Euro abwenden und ihnen wurde im Anschluss die Weiterfahrt gestattet.

