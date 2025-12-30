Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Streit um Getränk eskaliert: Bundespolizei ermittelt nach Beleidigung und Körperverletzung

Essen (ots)

Am 30. Dezember erhielt die Bundespolizei in Essen die Meldung über eine körperliche Auseinandersetzung. Der zunächst verbale Streit hatte in einer körperlichen Auseinandersetzung geendet.

Kurz nach Mitternacht, gegen 00:35 Uhr, meldete ein Mitarbeiter eines Schnellrestaurants im Essener Hauptbahnhof die Auseinandersetzung. Vor Ort stellte die Streife die 21-jährige Tatverdächtige sowie einen Essener fest. Der 19-Jährige gab an, dass er sich an einen Tisch setzen wollte, um etwas zu essen, als die Tatverdächtige unvermittelt auf ihn zukam und ihm das Getränk wegnehmen wollte. Als er dies zu unterbinden versuchte, beleidigte ihn die Wohnungslose, spuckte ihn an und schlug ihn mit der mitgeführten Tasche. Nach erfolgter Belehrung äußerte sich die gebürtige Mülheimerin nicht. Da eine Identitätsfeststellung vor Ort nicht möglich war, begleiteten die Einsatzkräfte sie zur Dienststelle. Die Polizisten stellten die Identität der Beschuldigten mittels eines Fingerabdruckscans zweifelsfrei fest. Der deutsche Staatsbürger stellte bereits vor Ort Strafantrag. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Deutsche entlassen und ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung, Körperverletzung und Diebstahls eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell