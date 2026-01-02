Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle am Flughafen Niederrhein

Kleve - Weeze (ots)

Am Donnerstagvormittag, 1. Januar 2026, kontrollierte die Bundespolizei am Flughafen Niederrhein im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Edinburgh eine 51-jährige Deutsche Die Personalienüberprüfung in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass die Reisende mit einem Haftbefehl wegen Steuerhinterziehung durch die Staatsanwaltschaft Verden gesucht wird. Hiernach muss die Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 10.500 Euro bezahlen oder eine 350-tägige Haftstrafe verbüßen. Die Frau wurde daraufhin vor Ort verhaftet und nach Abschluss der Maßnahmen zum Haftantritt in das Gefängnis in Dinslaken gebracht, da sie die Geldstrafe nicht bezahlen konnte.

Am späten Abend kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Marrakesch einen 27-Jährigen Hier stellte sich bei der Überprüfung der Personalien heraus, dass der Reisende mit einem Haftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth zur Erzwingungshaft wegen eines Verstoßes gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz gesucht wird. Der Mann konnte die ihm drohende sechstägige Haftstrafe vor Ort abwenden, indem er die fällige Geldstrafe in Höhe von 137,50 Euro bei der Bundespolizei bezahlte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte er seine Reise fortsetzen.

