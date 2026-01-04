Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Ladendiebstahl und Flucht: Bundespolizei ermittelt im Essener Hauptbahnhof

Essen (ots)

Ein Zeuge machte Einsatzkräfte der Bundespolizei im Essener Hauptbahnhof auf einen mutmaßlichen Ladendiebstahl aufmerksam. Der Tatverdächtige flüchtete zunächst, konnte jedoch wenig später gestellt werden. Im Essener Hauptbahnhof sprach ein deutscher Staatsbürger eine Streife der Bundespolizei an und teilte mit, dass er beobachtet habe, wie ein Mann in einem Drogeriemarkt Waren entwendete. Die Einsatzkräfte sprachen den 38-jährigen Tatverdächtigen an. Der Mann, der in Bochum wohnt, ergriff daraufhin die Flucht. Eine hinzugezogene Streife konnte den Nigerianer kurze Zeit später stellen. Er wies sich mit einem abgelaufenen Aufenthaltstitel aus und wurde zur weiteren Sachverhaltsklärung zur Dienststelle gebracht. Dort gab er an, geflüchtet zu sein, da er zuvor ohne Fahrschein mit der Bahn gefahren war. Die Auswertung der Videoaufzeichnungen des Drogeriemarktes bestätigte den Diebstahl. Nach erfolgter Belehrung äußerte sich der Tatverdächtige nicht weiter zur Sache. Da bei der Person kein Diebesgut aufgefunden worden war, suchten die Einsatzkräfte den Fluchtweg ab und fanden dort die zuvor entwendeten Gegenstände. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann mit der schriftlichen Auflage entlassen, sich bei der zuständigen Ausländerbehörde zu melden. Die Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und unerlaubten Aufenthalts ein.

