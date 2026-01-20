Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Schwerpunktkontrolle an der Stadtgrenze

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 19. Januar 2026, im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 23:30 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Delmenhorst/ Oldenburg-Land/ Wesermarsch an der Bremer Heerstraße vor der Stadtgrenze zu Bremen Fahrzeuge jeglicher Art.

Gegen 19:00 Uhr wurde ein 38-Jähriger aus Delmenhorst einer Kontrolle unterzogen. Hier stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Sie untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein.

Die gut ausgeleuchtete Kontrollstelle wurde von einem 31-Jährigen aus Bremen erkannt und da dieser scheinbar ungern kontrolliert werden wollte, drehte er seinen Audi kurzerhand und versuchte sich so der Kontrolle zu entziehen. Zwei Beamte fuhren unverzüglich hinterher und führten dann im Bereich der Huchtinger Straße in Bremen die Verkehrskontrolle durch. Wie sich herausstellte, war der 31-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Gegen 21:00 Uhr kontrollierten die Beamten einen 28-Jährigen aus Delmenhorst, der in seinem Mercedes unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten einen berauschten Eindruck bei dem Pkw-Fahrer fest. Daraufhin entnahm ein Arzt eine Blutprobe bei dem Mann. Die Weiterfahrt wurde in der Folge untersagt.

Ferner wurden Verkehrsordnungswidrigkeiten im Bußgeld- und Verwarngeldbereich festgestellt, die individuell ihrer Tragweite auch in verkehrserzieherischen Gesprächen endeten.

In guter Zusammenarbeit mit externen Behörden konnte durch die Schwerpunktkontrolle ein Stück Sicherheit im Straßenverkehr generiert werden.

