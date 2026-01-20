Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Schwelbrand unter den Dachziegeln eines Hauses in Hatten-Dingstede +++ Brandentdecker leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 19. Januar 2026, gegen 13:55 Uhr, kam es in der Nutteler Straße in Hatten im Ortsteil Dingstede zu einer starken Rauchentwicklung im Dachbereich eines Geschäftshauses.

Ein 55-Jähriger nahm im Obergeschoss Rauchgeruch wahr und stellte beim Nachsehen aus dem Fenster fest, dass kleine Flammen unter den Dachziegeln hervor stachen. Bei dem Versuch den entstehenden Brand selbst zu löschen, zog sich der Brandentdecker leichte Verletzungen zu.

Die hinzukommenden Freiwilligen Feuerwehren Dingstede, Kirchhatten, Sandkrug, Brettorf und Ganderkesee konnten verhindern, dass sich der Brand ausdehnte und löschten das Feuer.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist die Brandursache noch unbekannt. Eine technische Brandursache in Zusammenhang mit der installierten Photovoltaikanlage kann jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf circa 15.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell