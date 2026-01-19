Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 17. Januar 2026, im Zeitraum von 17:30 Uhr bis 22:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants am Hasporter Damm zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht der Unfallverursacherin.

Eine VW-Fahrerin fuhr mit ihrem Pkw in eine Parklücke auf dem Parkplatz und stieß hierbei mit dem geparkten VW eines 23-jährigen Delmenhorsters zusammen.

Nach der Kollision entfernte sich die bislang unbekannte Pkw-Fahrerin vom Unfallort.

Der entstandene Schaden wird auf mindestens 2000 Euro geschätzt.

Ein unbekannter Zeuge beobachtete den Unfall und hinterließ eine Nachricht am beschädigten VW.

Die Polizei Delmenhorst bittet den bislang unbekannten Zeugen und andere Personen, die Beobachtungen gemacht haben, sich mit der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/ 1559-0 in Verbindung zu setzen.

