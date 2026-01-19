Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 212 in Ovelgönne +++ 2 Personen leicht verletzt +++ hoher Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 17. Januar 2026, gegen 10:00 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 211 im Bereich Ovelgönne zu einem Verkehrsunfall.

Ein 40-jähriger fuhr mit seinem PKW Audi die Strecke von Oldenburg nach Brake und übersah aufgrund einer Ablenkung im Auto den Kreisverkehr an der Strückhauser Straße. In der Folge überfuhr der 40-Jährige den dortigen Kreisel, kollidierte hierbei mit dem Bordstein der Mittelinsel und kam rechtsseitig von der Fahrbahn ab.

Eine 40-jährige Mitfahrerin und ein 2-jähriges Kind wurden hierbei leicht verletzt.

Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Fahrzeug und am Kreisel entstanden Schäden von circa 26.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell