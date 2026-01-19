PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 212 in Ovelgönne +++ 2 Personen leicht verletzt +++ hoher Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 17. Januar 2026, gegen 10:00 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 211 im Bereich Ovelgönne zu einem Verkehrsunfall.

Ein 40-jähriger fuhr mit seinem PKW Audi die Strecke von Oldenburg nach Brake und übersah aufgrund einer Ablenkung im Auto den Kreisverkehr an der Strückhauser Straße. In der Folge überfuhr der 40-Jährige den dortigen Kreisel, kollidierte hierbei mit dem Bordstein der Mittelinsel und kam rechtsseitig von der Fahrbahn ab.

Eine 40-jährige Mitfahrerin und ein 2-jähriges Kind wurden hierbei leicht verletzt.

Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Fahrzeug und am Kreisel entstanden Schäden von circa 26.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 08:06

    POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Brand eines Reihenmittelhauses +++ ein Bewohner schwer verletzt

    Delmenhorst (ots) - Bei einem Brand auf der Terrasse eines Reihenmittelhauses in der Hohensteiner Straße ist am Sonntag, 18. Januar 2026, gegen 18:05 Uhr, ein Mann schwer verletzt worden. Aus bislang ungeklärten Gründen geriet ein Tischräucherofen auf dem Terrassentisch in Brand und löste ein Feuer auf der Terrasse aus. Das Feuer griff rasch auf das Wohnzimmer des ...

    mehr
  • 18.01.2026 – 10:06

    POL-DEL: Einbruchdiebstahl in ein Seniorenheim in Delmenhorst +++ Zeugenaufruf

    Delmenhorst (ots) - In der Zeit von Freitag, 16. Januar 2026, 20:30 Uhr, bis Samstag, 17. Januar 2026, 13:00 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in ein Seniorenheim in der Lahusenstraße in Delmenhorst. Dort brachen sie zudem eine Bürotür auf und entwendeten Bargeld. Personen, die Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten sich ...

    mehr
  • 18.01.2026 – 10:04

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg: 10 jähriges Kind bei Verkehrsunfall verletzt +++ Zeugenaufruf

    Delmenhorst (ots) - Bereits am 16.01.2026 gegen 07:35 Uhr kam es auf der Heemstraße in Wildeshausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 10 jähriges Kind leicht verletzt wurde. Der 10 jährige Junge war mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Heemstraße unterwegs, als ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug von einem Grundstück auf die Fahrbahn ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren