Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Unfall eines Sattelzuges auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Großenkneten +++ Fahrer leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 19. Januar 2026, gegen 03:00 Uhr, kam ein 31-Jähriger mit seinem Sattelzug auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg auf Höhe der Gemeinde Großenkneten nach rechts von der Fahrbahn ab und verletzte sich leicht.

Der Fahrer aus Krefeld kam aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab, wodurch am Sattelzug Beschädigungen in Höhe von 10.000 Euro entstanden.

Ein Abschleppdienst musste den beschädigten Sattelzug bergen.

