Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Versuchter Trickdiebstahl in Holzhausen +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 16. Januar 2026, zwischen 18:00 und 21:00 Uhr kam es in der Bauerschaft Holzhausen zu einem versuchten Trickdiebstahl.

Unter einem Vorwand verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterin Zugang zu einem Wohnhaus.

Hier konnte sie unbemerkt die Hauseingangstür öffnen, sodass weitere Täter in das Wohnhaus gelangten und dies durchsuchten. Entwendet wurde nichts.

Die unbekannte Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

-etwa 50 Jahre alt

-schwarze Haare, zum Zopf gebunden

-schlanke Figur

-etwa 1,60m groß

Es ist nicht ausgeschlossen, dass es sich um überregional agierende Täter und Täterinnen handelt. In dem Zusammenhang könnte sich zumindest temporär ein Fahrzeug mit auswärtigem Kennzeichen in Holzhausen und Umgebung aufgehalten haben.

Die Polizei Wildeshausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu einem auffälligen Pkw oder Personen machen können, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/ 941-0 zu melden.

