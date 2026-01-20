Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in Jugendhaus in Brake +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Die Polizei Brake sucht Zeugen, die Angaben über einen Einbruch in ein Jugendhaus im Philosophenweg in Brake machen können.

Im Zeitraum von Freitag, 16. Januar 2026, 12:00 Uhr, bis Montag, 19. Januar 2026, 09:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen gewaltsam Zutritt zum Jugendhausgebäude und entwendeten Diebesgut in Höhe von 2.000 Euro.

Die Polizei Brake bittet in der Folge Personen, die etwas lautes Knallen gehört oder andere sachdienliche Angaben in diesem Zusammenhang machen können, sich bei der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/ 935-0 zu melden.

