PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in Jugendhaus in Brake +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Die Polizei Brake sucht Zeugen, die Angaben über einen Einbruch in ein Jugendhaus im Philosophenweg in Brake machen können.

Im Zeitraum von Freitag, 16. Januar 2026, 12:00 Uhr, bis Montag, 19. Januar 2026, 09:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen gewaltsam Zutritt zum Jugendhausgebäude und entwendeten Diebesgut in Höhe von 2.000 Euro.

Die Polizei Brake bittet in der Folge Personen, die etwas lautes Knallen gehört oder andere sachdienliche Angaben in diesem Zusammenhang machen können, sich bei der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/ 935-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren