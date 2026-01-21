Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Doppelte Bezahlung mit Falschgeld auf Wochenmarkt in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein bislang unbekannter Mann bezahlte gleich zwei Mal mit Falschgeld an einem Stand auf dem Wochenmarkt in Nordenham.

Am Dienstag, 20. Januar 2026, gegen 10:30 Uhr und gegen 11:30 Uhr, bezahlte ein Mann mit jeweils einem falschen 50-Euro-Schein an dem gleichen Stand auf dem Wochenmarkt.

Das Falsifikat fiel dem Standinhaber erst später auf, da war der Mann bereits in unbekannte Richtung geflüchtet.

Zuvor wollte der Unbekannte die Falschgeldnoten bei einem anderen Händler des Wochenmarktes wechseln. Dem Verkäufer fiel auf, dass sich das Geld anders als sonst anfühlte.

Die Polizei Nordenham hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu der Person machen können, sich mit der Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731/ 2694-0 in Verbindung zu setzen.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

-circa 20 Jahre alt

-circa 1,80m groß

-schlank

-helle, gelockte Haare, ähnlich einer Dauerwelle ("Trendfrisur")

-schwarze Jogginghose

-schwarzer Pullover

Der entstandene Schaden wird auf 200 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell