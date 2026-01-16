PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Seniorin stürzt an Bushaltestelle - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Bereits am Donnerstag, dem 8. Januar, stürzte eine 83-jährige Frau um kurz nach 12 Uhr an der Haltestelle Wieblingen-Mitte. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte die Seniorin in den Bus der Linie 36 einsteigen. Bislang ist unklar, wie genau die Frau zu Fall kam und ob die Türen des Busses noch geöffnet waren, als dieser auf der Adlerstraße in Richtung Köpfel losfuhr. Gegenstand der Ermittlungen ist auch, ob der verantwortliche Busfahrer den Unfall überhaupt bemerkt hatte, weshalb die Polizei um die Mithilfe der Bevölkerung bittet. Die Seniorin wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Heidelberg unter der Telefonnummer 0621/ 174-4111 zu melden.

Polizeipräsidium Mannheim
Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

