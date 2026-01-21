PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Pkw +++ unbeteiligter Angehöriger greift Rettungskräfte an

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 20. Januar 2026, gegen 10:40 Uhr, wurden fünf Fahrzeuge infolge eines Verkehrsunfalles auf dem Hasporter Damm in Delmenhorst zusammengeschoben und hierbei stark beschädigt.

Eine 40-jährige Pkw-Fahrerin befuhr den Hasporter Damm stadteinwärts, als eine 39-Jährige von einem Grundstück auf den Hasporter Damm einbog und hierbei die bevorrechtigte 40-Jährige in ihrem Suzuki übersah. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch der Suzuki auf einen geparkten VW schleuderte und der VW gegen einen weiteren geparkten Pkw Opel geschoben wurde und der Opel schließlich mit einem geparkten Hyundai kollidierte.

Durch den Verkehrsunfall zogen sich beide Frauen leichte Verletzungen zu. Die beiden, an der ursprünglichen Kollision beteiligten, Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Auch der geparkte VW wurde so beschädigt, dass dieser nicht mehr gefahren werden könnte.

Hinzugerufene Rettungskräfte versorgten die leichten Verletzungen der Pkw-Fahrerinnen. Ein Angehöriger der 40-Jährigen erschien am Unfallort und beschädigte zunächst den Rettungswagen, in welchem die Fahrerin behandelt wurde. Anschließend richtete er seine Aggressionen gegen die eingesetzten Rettungskräfte.

Die eingesetzten Beamten der Polizei Delmenhorst verhinderten einen weiteren Angriff des Mannes und verbrachten ihn zur Polizeidienststelle, wo ein Arzt eine Blutprobe entnahm.

Gegen den Mann sind mehrere Strafverfahren eingeleitet worden.

Der beim Verkehrsunfall entstandene Sachschaden wurde auf circa 21.000 Euro geschätzt. Die Beschädigungen am Rettungswagen wurden mit circa 300 Euro beziffert.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

