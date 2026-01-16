Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B27/Tamm/Bietigheim-Bissingen: Unfall fordert drei Verletzte und hohen Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Drei Verletzte, rund 50.000 Euro Sachschaden und Beeinträchtigungen im morgendlichen Berufsverkehr sind das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmorgen (16.01.2026) kurz vor 7 Uhr an der sogenannten "Porsche-Kreuzung" auf Gemarkung Tamm ereignet hat. Ein 26-jähriger MG-Fahrer sowie ein 57-jähriger Seat-Fahrer waren hintereinander auf der Bundesstraße 27 (B27) von Ludwigsburg kommend in Fahrtrichtung Bietigheim-Bissingen unterwegs. An der Einmündung zur Kreisstraße 1671 (K1671) nach Tamm ordneten sie sich auf der Linksabbiegerspur ein, um in Richtung Tamm abzubiegen. Zeitgleich war ein 40-Jähriger in seinem Mercedes Sprinter auf der B27 in Fahrtrichtung Ludwigsburg unterwegs. Mutmaßlich übersah er das für ihn geltende Rotlicht, fuhr in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte dort mit den beiden linksabbiegenden Fahrzeugen. Der MG wurde dabei auf eine Verkehrsinsel geschleudert, der Seat kam im Kreuzungsbereich zum stehen und der Sprinter prallte nach der Kollision mit den Fahrzeugen noch gegen einen Ampelmast. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden alle drei Autofahrer bei dem Unfall leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Aufgrund auslaufender Betriebsflüssigkeiten musste die Fahrbahn im Kreuzungsbereich anschließend nass gereinigt werden. Während der Unfallaufnahme und der bis gegen 10:15 andauernden Reinigungsarbeiten waren die B27 in Fahrtrichtung Ludwigsburg sowie die Linksabbiegerspuren von der B27 auf die K1671 sowie von der K1671 auf die B27 gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet, es kam zu Verkehrsstörungen im Berufsverkehr.

