Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: zwei Autos in einer Nacht aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Freitag (16.01.2026) schlug vermutlich ein und derselbe Täter gleich zweimal in Möglingen zu. Im Haldenweg schlug er das Beifahrerfenster eines Seat ein und stahl eine Umhängetasche, die auf dem Beifahrersitz gelegen hatte. In der Tasche befand sich ein Geldbeutel mit einem dreistelligen Bargeldbetrag und persönlichen Dokumenten. Außerdem zertrümmerte der Täter auch die Beifahrerscheibe eines Mercedes, der in der Friedrichstraße stand. Aus diesem Fahrzeug entwendete der Unbekannte ebenfalls einen Geldbeutel, der in der Mittelkonsole gelegen hatte. Neben wenig Bargeld, befanden sich auch persönliche Dokumente in dem Geldbeutel. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf jeweils mehrere Hundert Euro belaufen. Der Polizeiposten Asperg, Tel.: 07141 1500170 oder E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de, bittet Zeugen und weitere Geschädigte sich zu melden.

