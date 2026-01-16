PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: zwei Autos in einer Nacht aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Freitag (16.01.2026) schlug vermutlich ein und derselbe Täter gleich zweimal in Möglingen zu. Im Haldenweg schlug er das Beifahrerfenster eines Seat ein und stahl eine Umhängetasche, die auf dem Beifahrersitz gelegen hatte. In der Tasche befand sich ein Geldbeutel mit einem dreistelligen Bargeldbetrag und persönlichen Dokumenten. Außerdem zertrümmerte der Täter auch die Beifahrerscheibe eines Mercedes, der in der Friedrichstraße stand. Aus diesem Fahrzeug entwendete der Unbekannte ebenfalls einen Geldbeutel, der in der Mittelkonsole gelegen hatte. Neben wenig Bargeld, befanden sich auch persönliche Dokumente in dem Geldbeutel. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf jeweils mehrere Hundert Euro belaufen. Der Polizeiposten Asperg, Tel.: 07141 1500170 oder E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de, bittet Zeugen und weitere Geschädigte sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 16.01.2026 – 13:29

    POL-LB: Oberstenfeld: aggressiver Autofahrer schlägt zu - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Ein 33-Jähriger fuhr am Donnerstag (15.01.2026) gegen 20:10 Uhr mit seinem Fiat Ducato auf der Landesstraße 1118 von Kleinaspach in Richtung Oberstenfeld. Kurz nach der Abzweigung zur Kreisstraße 1823 (Hohe Straße) machte der Unbekannte am Steuer eines vorausfahrenden Ford plötzlich ohne ersichtlichen Grund eine Vollbremsung und hielt auf der ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 13:28

    POL-LB: Ludwigsburg-Oßweil: Tresor aus Bäckerei entwendet

    Ludwigsburg (ots) - Unbekannte drangen zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen (14.01.2026, 10:00 bis 15.01.2026, 06:00 Uhr) gewaltsam in eine Bäckereifiliale in der Cäsar von Hofacker-Anlage in Ludwigsburg-Oßweil ein. Dort montierten sie einen Tresor ab und entwendeten ihn komplett. In dem Tresor befanden sich rund 2.000 Euro Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Ludwigsburg-Oststadt unter Tel. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren