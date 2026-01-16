POL-LB: Ludwigsburg-Oßweil: Tresor aus Bäckerei entwendet
Ludwigsburg (ots)
Unbekannte drangen zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen (14.01.2026, 10:00 bis 15.01.2026, 06:00 Uhr) gewaltsam in eine Bäckereifiliale in der Cäsar von Hofacker-Anlage in Ludwigsburg-Oßweil ein. Dort montierten sie einen Tresor ab und entwendeten ihn komplett. In dem Tresor befanden sich rund 2.000 Euro Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Ludwigsburg-Oststadt unter Tel. 07141 29920-0 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de entgegen.
